Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
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Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi

Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş Ovası'nda havaların ısınması ve yağışların yeteri düzeyde gerçekleşmemesi çiftçileri endişelendiriyor.

Muş Ovası'nda havaların ısınması ve yağışların yeteri düzeyde gerçekleşmemesi çiftçileri endişelendiriyor.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, ilerleyen günlerde yağış olmaması durumunda ekilen ürünlerden yeteri kadar verim alınmayacağını ifade etti. Kent genelinde 3 milyon 570 bin dönüm civarında ekilebilir tarım arazisinin bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Muş bu nedenle Türkiye'ye tahıl alanında önemli katkı sağlıyor. Tarihte ilk kez nisan ayında çiftçi sulama yöntemi ile ürün sulamaya başladı. Geçen yıl bu mevsimde aşırı yağıştan dolayı şeker pancarı, buğday ve arpa ekimi yapılmaz iken bu sene Güneydoğu Bölgesinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de kuraklık yaşanmaya başladı. Meteoroloji verilerine baktığımızda önümüzdeki haftalarda da yağışların olmadığını görüyoruz. Şu anda çiftçilerimiz ekimlerini sulama yöntemi ile geçiştiriyor. Çiftçilerimiz yaşanan kuraklık nedeniyle tedirgindir. Sıcaklığın etkisiyle rekolte düşüklüğü, kalite kaybı olacaktır" dedi.

Bu sene etkili olan kuraklıktan dolayı ilk kez nisan ayında ekim alanlarını sulamaya başladıklarını belirten Dizdaroğlu Çiftlik Sahibi Gürsel Dizdaroğlu ise "Geçen yıl bu mevsimde aşırı yağmurdan dolayı gecikmeli ekim yaptık. Bu yıl ise kuraklık endişesi yaşıyoruz. Bin dönüm alanda buğday, 950 dönüm alanda ise pancar ekimi gerçekleştirdik. Bunun yanında yonca ve arpa ekimi yapıyoruz. Yaptığımız toplam 750 bin liralık yatırımla şu anda ekim alanlarımıza boru döşeyerek Karasu Nehri'nde su motoru marifetiyle damlama yöntemi ile ürünlerimizi sulamaya başladık. Eğer yağışın devamı gelmezse bu maliyetler daha da yükselecektir" diye konuştu. - MUŞ

Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi
Muşlu çiftçilerin kuraklık endişesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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