Muşlu çiftçiler yaylalardan köylerine dönmeye başladı
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Muşlu çiftçiler yaylalardan köylerine dönmeye başladı

Muşlu çiftçiler yaylalardan köylerine dönmeye başladı
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Muş'ta 3 ay boyunca yaylada yaşayan ve bu sürede kışlık peynir, yoğurt ve tereyağı üretimlerini yapan yaylacılar, köylerine dönmeye başladı.

Muş'ta 3 ay boyunca yaylada yaşayan ve bu sürede kışlık peynir, yoğurt ve tereyağı üretimlerini yapan yaylacılar, köylerine dönmeye başladı. Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, tarım arazilerinin hasat edilmesiyle yeniden köylerinin yolunu tuttu. Engebeli ve patika yolları aşarak köylerine ulaşan çiftçiler, süt sağımına köylerinde devam ediyor. Yılın yaklaşık 3 ayını serin yaylalarda geçiren çiftçiler, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt üreterek geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Üretime köyde devam eden çiftçilerden Naime Baytar, Mayıs ayında yaylaya çıktıklarını ve iki ay boyunca süt, peynir ve tereyağı ürettiklerini söyledi. Elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağladıklarını ifade den Baytar, "İki ay aradan sonra tekrar köyümüze indik. Şimdi köyde yaşamımıza devam ediyoruz. Burada da koyun sağıp üretimimizi sürdürüyoruz. 30 yıldır koyun sağıyorum" dedi.

Yaylada kışlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Hatip Tan ise "Tarım arazilerinin biçilmesiyle köye dönüş yaptık. Şu anda mesleğimize köyde devam etmek zorundayız. Süt sağımını köyümüzde sürdürüyoruz" diye konuştu. muş süt peynir tereyağ kırsal patika köy

Kaynak: Habermetre

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