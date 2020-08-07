Muşlu çiftçiler devlet desteğiyle dağıtılan tritikaleden memnun
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Muşlu çiftçiler devlet desteğiyle dağıtılan tritikaleden memnun

Muşlu çiftçiler devlet desteğiyle dağıtılan tritikaleden memnun Muş'ta ilk defa ekimi yapılan tririkale, kent ekonomisine 6,5 milyon katkı sağladı Muş'ta bu yıl ilk defa devlet desteğiyle dağıtımı yapılan tritikale hasadından kent ekonomisine 6,5 milyon lira katkı sağlandı.

07.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:09

Muşlu çiftçiler devlet desteğiyle dağıtılan tritikaleden memnun

Muş'ta ilk defa ekimi yapılan tririkale, kent ekonomisine 6,5 milyon katkı sağladı

MUŞ - Muş'ta bu yıl ilk defa devlet desteğiyle dağıtımı yapılan tritikale hasadından kent ekonomisine 6,5 milyon lira katkı sağlandı.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Doğu Anadolu Projesine sunulan tritikale yem bitkisi projesinin kabul edilmesiyle çiftçilere dağıtımı yapılan çavdar ve buğdayın melezinden geliştirilen tritikale tohumu vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu yıl ilk defa tiritikale yem bitkisi deneme ekimi yapan çiftçiler, yaptıkları hasattan dönüm başına yaklaşık 1 ton saman ve 700 ile 800 kilogram arasında da tritikale tohumu elde etti.

Ova ve ekim alanlarına sahip olduklarını anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, buraların ekilmesi ve çiftçilerin tarım arazilerini değerlendirilmesi için çeşitli projeler ürettiklerini söyledi. Bu sene Doğu Anadolu Projesine sundukları tritikale yem bitkisi projesinin kabul edildiğini kaydeden Aydın, "125 bin kilogram civarında tritikale tohumu getirdik. Bu ürün ilimize ilk defa getiriliyor. Bu denli yaygın ekilişi ilk defa yapıyoruz. Yaklaşık olarak 400 çiftçimize ulaştırdık bu tohumlarımızı ve gördük ki 1 ton kaliteli kaba yem verimi oluşmuştur. Bunun il ekonomisine de katkısı yaklaşık olarak 6,5 milyon lira civarındadır. Bize sağlanan destekte 300 bin lira civarındadır. Çiftçilerimizden çok olumlu dönüşlerde oldu. Çiftçilerimiz yoğun bir şekilde talep ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Tritikalenin hasadını yaptık. Şu anda hepsi kurutuldu, kaba yem olarak stoklandı, inşallah kışın hayvanlarımıza verilecek. Bu da bize et ve süt olarak geri dönecek. Tritikale çavdar ve buğdayın melezidir. Kaba yem bitkisi olarak değerlendirilen bir bitki türüdür" dedi.

Tritikale ekimi yapan çiftçilerden Haluk Dizdaroğlu ise devletin bu yıl tritikale tohumu dağıttığını ve ilk defa ekimini yaptıklarını söyledi. Dönüm başına 1 ton saman, 750-800 kilogram arasında da tohum elde ettiklerini ifade eden Dizdaroğlu, "Tritikale yağıştan etkilenmedi. Çok güzel bir ürün. Hayvan yemi olarak kullanılıyor. Verimi çok yüksek. Bizde bu ürünü yeni tanıdık ve devamlı olarak bundan ekmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Muşlu çiftçiler devlet desteğiyle dağıtılan tritikaleden memnun

Kaynak: İHA

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