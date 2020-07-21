Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor
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Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor

Muş'ta yaşayan Necat Emre, devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği manda düvelerini satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

21.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:09

Muş'ta yaşayan Necat Emre, devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği manda düvelerini satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle il merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Yarpuzlu köyünde yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kuran Emre, burada yetiştirdiği mandaları İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente pazarlıyor.

Emre, 2018'de kurduğu çiftlikte 150 manda düvesiyle işe başladığını belirtti.

Kentte mandacılığın geliştirmesine katkı sağlamayı amaçladığını kaydeden Emre, şöyle konuştu:

"Türkiye'de manda sayısı 180 bin civarında. Devletimizin bu konuda güzel destekleri var. Hayvancılık yapanların mutlaka manda yetiştirmesi gerekiyor. Bu güne kadar 100 tane süt ve damızlık mandayı İzmir ve çevre illere gönderdik, kısa sürede 70 manda daha göndereceğiz. Bu sayıyı artıracağız. Aydın, Ankara ve İstanbul'dan çok talep var. Önümüzdeki yıl 500 düve satmayı hedefliyorum."

Emre, çiftliği daha verimli hale getirmek için yoğurt, süt, ayran, kaymak, peynir ve tereyağı üretimi entegre tesisi kurmak istediğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise Muş hayvancılık alanında merkez konumunda olduğunu kaydederek, "Kent genelinde manda yetiştiriciliği artarak devam ediyor. Muş manda yetiştiriciliğinde Türkiye'de 6. sırada yer alıyor. Muş ve Güroymak havzasında 10 bin civarında manda yetiştiriliyor. Bakanlığımız bu konuda desteklerini sürdürüyor." diye konuştu.

Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor

Kaynak: AA

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