Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor

Muş'ta yaşayan Necat Emre, devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği manda düvelerini satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor
21.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:50

Muş'ta yaşayan Necat Emre, devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği manda düvelerini satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle il merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Yarpuzlu köyünde yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kuran Emre, burada yetiştirdiği mandaları İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente pazarlıyor.

Emre, 2018'de kurduğu çiftlikte 150 manda düvesiyle işe başladığını belirtti.

Kentte mandacılığın geliştirmesine katkı sağlamayı amaçladığını kaydeden Emre, şöyle konuştu:

"Türkiye'de manda sayısı 180 bin civarında. Devletimizin bu konuda güzel destekleri var. Hayvancılık yapanların mutlaka manda yetiştirmesi gerekiyor. Bu güne kadar 100 tane süt ve damızlık mandayı İzmir ve çevre illere gönderdik, kısa sürede 70 manda daha göndereceğiz. Bu sayıyı artıracağız. Aydın, Ankara ve İstanbul'dan çok talep var. Önümüzdeki yıl 500 düve satmayı hedefliyorum."

Emre, çiftliği daha verimli hale getirmek için yoğurt, süt, ayran, kaymak, peynir ve tereyağı üretimi entegre tesisi kurmak istediğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise Muş hayvancılık alanında merkez konumunda olduğunu kaydederek, "Kent genelinde manda yetiştiriciliği artarak devam ediyor. Muş manda yetiştiriciliğinde Türkiye'de 6. sırada yer alıyor. Muş ve Güroymak havzasında 10 bin civarında manda yetiştiriliyor. Bakanlığımız bu konuda desteklerini sürdürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Defne Samyeli Huysuz Virjin Öztürk Serengil
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Muşlu besici yetiştirdiği mandalarla ekonomiye katkı sunuyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:50:17. #1.14#
title