Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
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Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor

Muş'ta 29 yıldır çobanlar için kepenek üreten baba-oğul, unutulmaya yüz tutmuş keçecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

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Muş'ta 29 yıldır çobanlar için kepenek üreten baba-oğul, unutulmaya yüz tutmuş keçecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kentte çobanların özellikle yağışlı ve soğuk havalarda vazgeçilmezi olan kepenekler, Fethi Kızılsoy ve oğlu Mehmet Kızılsoy'un elinde şekil buluyor. İlin tek kepenek üreticisi olan baba-oğul, kuzu yününden yılda 250 kepenek üreterek Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

1992'den beri kepenek işiyle uğraştığını ifade eden Fethi Kızılsoy, "Sadece çobanlar için kepenek yapıyorum. Kepeneğe su çekmemesi için dışarıdan branda çekiyoruz, içerisine de nevresim çekiyoruz. Çobanın yatağı, yorganı budur. Çobanlar, geceleri bu kepeneğin içinde uyuyor. Soğuktan korunmak için tercih ediliyor, çünkü hem soğuktan hem de yağmurdan koruma özelliği var. Biz bunları Konya, Sivas, Kayseri, Yozgat, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Doğu Anadolu Bölgesindeki illere gönderiyoruz. Yılda 250 tane kepenek satışı yapıyoruz ve fiyatı da 250 lira. Muş'ta bu işi yapan biziz. Şu anda oğlum yanımda çalışıyor. İşçi bulamıyoruz. İşçi ilk önce gelip para istiyor, meslek öğrenmek istemiyor" dedi.

"Bu işi devam ettirmenin peşindeyiz"

Mehmet Kızılsoy ise 2000 yılından beri babasının yanında çalıştığını belirterek, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği sürdürdüklerini söyledi. Yanlarında eleman çalışmadığını kaydeden Kızılsoy, "Şimdiki gençler kafe gibi kolay işlere yöneliyor, meslek peşinde değiller, altın bileziği istemiyorlar. Biz bu işi devam ettirmenin peşindeyiz. Bu iş ölmesin, bu iş her zaman devam etsin, unutulmasın. Selçukludan, Osmanlıdan beri bu işler var ama şu an bitmek üzere. Özelikle keçelerimiz kuzu yönündendir. Önceliğimiz kuzudur. Çobana bu kepeneği verdiğimiz zaman 6-7 ay içerisinde kalıyor, uyuyor. Biz nasıl ki evimizde sıcak yatağımızda uyuyorsak, çobanlarda kepenek içerisinde uyuyor. Hayvancılık biterse keçecilik de biter. Bir keçe 2-3 yıl kullanılabilir" diye konuştu. - MUŞ

Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor
Muşlu baba-oğul 29 yıldır keçecilik mesleğini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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