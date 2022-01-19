Muşlu anneler kar altında evlat nöbetini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, kentte etkili olan yoğun kara rağmen evlat nöbetini sürdürdü.

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, kentte etkili olan yoğun kara rağmen evlat nöbetini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Yoğun kar ve dondurucu soğuğa rağmen eyleme devam eden aileler, üzerinde "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Annelerden Gülbahar Teker, kar, kış demeden eyleme devam ederek çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini söyledi.

Teker, "Çocuklar dağda kalmasınlar gelip teslim olsunlar. Devletimiz güçlüdür. Oğlum gelinceye kadar eylemi terk etmeyeceğim. HDP ve PKK'ya lanet olsun. HDP'nin camından bize bakıp çay içiyorlar. Onlar bizim ciğerimizi yaktılar Allah da onların ciğerini yaksın." diye konuştu.

Kar, soğuk ve yağmura rağmen eylemi terk etmeyeceğini anlatan anne Şahinaz Özcan da "Sonuna kadar eyleme devam edeceğim. HDP çocuğumu getirinceye kadar burada olacağım." ifadelerini kullandı.