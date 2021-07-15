Muşlu anneden evlat nöbeti
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Muşlu anneden evlat nöbeti

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Muşlu anneden evlat nöbeti HDP önünde bu hafta tek başına eylem yapan anne, oğluna seslendi: " Korkmuyorum sen gelene kadar gitmiyorum" Muş'ta çocuğunun terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annenin parti binası önündeki eylemi sürüyor.

Muşlu anneden evlat nöbeti

HDP önünde bu hafta tek başına eylem yapan anne, oğluna seslendi:

" Korkmuyorum sen gelene kadar gitmiyorum"

MUŞ - Muş'ta çocuğunun terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annenin parti binası önündeki eylemi sürüyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önüne 13. haftada da gelen 65 yaşındaki gözü yaşlı anne Gülbahar Teker, çocuğuna kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdürüyor. Oturma eylemini devam ettiren Gülbahar Teker, HDP aleyhinde slogan atarak tepkisini dile getirdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Teker, eyleme devam ettiğini ve korkmadığını söyledi. Son bir haftada 4 çocuğun ailelerine kavuştuğunu ifade eden Teker, "Allah'a şükür çocuklarımız yavaş yavaş geliyor. Allah, devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı. Bir haftadır 4 çocuk gelip teslim oldu. Muhammed, oğlum beni duyuyorsan gelir teslim olursun. Kardeşin Cuma hasta, ben hastayım. Şimdi Elazığ'a gidip kardeşini hastaneden getireceğim. Bize bayram da yok seyran da yok. Her gün ağlıyorum, yatmıyorum. Seni bekliyorum gel teslim ol. Ceza yok. Sen gelmeyene kadar eyleme devam edeceğim. Buradan gitmiyorum" dedi.

Muşlu anneden evlat nöbeti
Muşlu anneden evlat nöbeti
Muşlu anneden evlat nöbeti
Muşlu anneden evlat nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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