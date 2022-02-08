Muşlu ailelerden PKK'nın kaçırdığı çocuklarına "devletinize sığının" çağrısı

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarına kavuşmak umuduyla 42 haftadır HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan 26 aile, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin eylemine Muş'tan destek veren 2 ailenin geçen yıl 7 Nisan'da parti binası önünde başlattığı evlat nöbetine katılan aile sayısı 26'ya yükseldi.

Haftada bir gün HDP il binası önünde bir araya gelerek terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiren aileler, evlatlarına da teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalışıyor.

"Teslim oluncaya kadar bu çadıra gelip gideceğim"

Oğlu Yusuf Budak için eyleme katılan Mehmet Zeki Budak, AA muhabirine, 2014 yılında çocuğunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

"Oğlumu HDP'nin önünden kandırıp dağa götürdüler. HDP'den oğlumu istiyorum." diyen Budak, şöyle konuştu:

"Oğlum nerede olursan ol, gel vatanına teslim ol. Seni orada kandırıyorlar. 'Burada seni öldürürler, hapse koyarlar' diye söylenenler yalan. Öyle bir şey yok. Senin gibi onlarca kişi geldi teslim oldu. Hepsi evinde, iş güç sahibi oldular. Devletimiz ve vatanımız adaletlidir. Gelin devlete teslim olun, bayrağınıza sahip çıkın. Vatanınıza, devletinize sığının. Hayattayken seni göreyim. Yarın bir gün kardeşin asker olacak. Ne yapacaksın. Teslim oluncaya kadar bu çadıra gelip gideceğim. Beni televizyonda izlersen çık gel oğlum."

Muş'taki eylemi başlatan annelerden Gülbahar Teker de kar, kış demeden eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini dile getiren Teker, "Bizim derdimizi kimse gelip sormuyor. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Muhammed oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Ben ve kardeşin hasta. Bu eylemi burada Özcan ailesiyle başlattık. Korkmuyoruz, bir kişi dağda kalana kadar gitmeyeceğiz." dedi.

"Gelin devletimize sığının"

42 haftadan bu yana Muş'taki eyleme katılan baba Şemsettin Özcan da evladına kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını belirtti.

Çocuklarının geleceği güne kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özcan, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onların çocukları nerede okuyor bizim çocuklar nerede. Kar, kış demeden eyleme devam edeceğiz. Oğlum sana sesleniyorum gel teslim ol. Önce Allah'a sonra polise, askere güven. Türk bayrağı altında kim yaşıyorsa ona güven, onlara güvenme. Allah bu evlat acısını HDP'lilere de versin. HDP'liler diyor niye orada oturuyorsunuz. Çocuklarımızı verin. Amerikalılarla ilişkiniz varsa niye Türkiye'de yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan da "Oğlumdan 5 yıldır haber alamıyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Çocuğuma diyorum beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol. HDP oğlumu götürdü PKK'ya verdi. Bayrağımız ve devletimiz birdir. Biz devletten hiç zarar görmedik, HDP bize büyük zarar verdi. Kararlıyız devletin arkasındayız." diye konuştu.

Terör örgütünün 7 yıl önce oğlunu kaçırdığını anlatan Ayten Koçhan ise "Gel yavrum teslim ol. Korkmayın, onlar sizi kandırıyorlar. Gelin devletimize sığının. 42 haftadır buradayız. Soğuk ve kar demeden burada bekleyeceğiz." dedi.