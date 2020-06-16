Muslera'ya hastanede doğum günü kutlaması
Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera'ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.
16.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:27
Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera'ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.
Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi.
(İHA)
Kaynak: İHA