Muslera, Uruguay Milli Takımı'na Seçildi

2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ekiplerden Uruguay Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera da yer buldu.

Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran - 15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım kadrosu netleşti. Teknik direktör Oscar Tabarez tarafından belirlenen kadroda, Galatasaray'da forma giyen deneyimli kaleci Fernando Muslera da yer aldı.

Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

DEFANS: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

ORTA SAHA: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

FORVET: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona) - İstanbul