Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, "Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, "Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasındaki Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında başarılı bir ameliyat geçiren Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etti ve takım arkadaşlarına destek verdi. Burada Galatasaray TV'ye konuşan Muslera, "Tekrardan burada olmak benim için büyük bir zevk. Bu dönemde bütün Türkiye'den, diğer takımda oynayan meslektaşlarımdan, diğer takım taraftarlarından, kendi takım arkadaşlarımdan, hocamdan, başkanımdan, yöneticilerimden, Galatasaray camiasından ve taraftarımızdan birçok mesajlar aldım. Diğer taraftan yurt dışından da birçok mesaj aldım. Kendi ülkemden de, Uruguay'dan da gelen birçok destek mesajı vardı. Bunların hepsi bir araya gelerek bana zor anımda güç verdi" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ BÜTÜN KALBİM, DUALARIM ONLARLA BERABER"

Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren tecrübeli kaleci, "Liv Hospital'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu zamana kadar gösterdikleri ilgiden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri... Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA