Muslera, sezon başına 2.5 milyon Euro alacak
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Muslera, sezon başına 2.5 milyon Euro alacak

16.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:15
Muslera, sezon başına 2.5 milyon Euro alacak

Galatasaray Kulübü, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan kaptan Fernando Muslera'ya sezon başına 2 milyon 500 bin Euro ücret ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan kaptan Fernando Muslera'ya sezon başına 2 milyon 500 bin Euro ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023  ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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