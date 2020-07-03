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Muslera özel çalışıyor

- Muslera özel çalışıyor Bacağı kırılan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, özel çalışmalarını sürdürüyor.

03.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:43

- Muslera özel çalışıyor

İSTANBUL - Bacağı kırılan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, özel çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta bacağından sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, çalışmalarını özel olarak sürdürüyor. Başarılı eldiven, bugünkü antrenmanda kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

Muslera özel çalışıyor

Kaynak: İHA

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