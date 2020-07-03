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Muslera özel çalışıyor

Bacağı kırılan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, özel çalışmalarını sürdürüyor.

Muslera özel çalışıyor
03.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:50

Bacağı kırılan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, özel çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta bacağından sakatlanan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, çalışmalarını özel olarak sürdürüyor. Başarılı eldiven, bugünkü antrenmanda kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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