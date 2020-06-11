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Muslera, oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftara teşekkür etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti.

Muslera, oğluna
11.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:34

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti.

Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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