Muslera, oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftara teşekkür etti Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 29 Mayıs'ta doğan oğluna kendi adını veren taraftara teşekkür etti. Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA