Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek

Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, sezonun son antrenmanında giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, sezonun son antrenmanında giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek.

Sarı-kırmızılı kulübün iş ortağı Socios.com üzerinden açılan oylama sonucuna göre Muslera, taraftarın seçtiği eldivenle sezonun son antrenmanına çıkarken, oylamaya katılanlar arasından seçilecek bir taraftara da sezon hatırası olarak imzalı eldivenini hediye edecek.

Socios.com üzerinden açılan oylamada $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Uruguaylı kalecinin sezonun son antrenmanında giyeceği eldivenin rengine karar verecek. Fan Token sahibi olan taraftarlar, Galatasaray'ı seçtikten sonra oylama bölümüne giderek, oylarını verebilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık yapan Işın Çelebi, seçimlerde aday olduğunu duyurdu
Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık yapan Işın Çelebi, seçimlerde aday olduğunu duyurdu
Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:14:28. #1.16#

title