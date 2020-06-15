Muslera'nın en uzun sakatlığı
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Muslera'nın en uzun sakatlığı

Çaykur Rizespor deplasmanında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, kariyerinin en ciddi sakatlığını yaşadı.

Muslera'nın en uzun sakatlığı
15.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:06

Çaykur Rizespor deplasmanında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, kariyerinin en ciddi sakatlığını yaşadı. 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kariyerinde en fazla 1 ay sahaların dışında kalmıştı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının 15. dakikasında Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, yarın ameliyat edilecek. Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan ve sarı-kırmızılı kulüpte boy gösterdiği 9 sezonda 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, kariyerindeki en ağır sakatlığı yaşadı. 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Muslera'nın bugüne kadar sahalardan en fazla uzak kaldığı süre 1 aydı.

İSTİKRAR ABİDESİ

2011-2012 sezonu öncesinde Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, İtalyan ekibindeki en uzun süreli sakatlığı ayak bileğinden yaşamış ve 15 gün sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray'da oynadığı 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında sakatlık yaşamayan Muslera, 2013-2014 sezonunda oynanan Konyaspor mücadelesinde ise ilk uzun soluklu sakatlığını yaşadı. Ayak parmağı kırılan başarılı kaleci, 1 ay sahalardan uzak kaldı. Galatasaray kariyerinde omuz, diz, kalça, parmak ve kafa tası gibi farklı bölgelerden sakatlık yaşayan ancak maksimum 10 günde sahalara geri dönen Muslera, kariyerinde ilk kez formasından bu kadar uzun süre uzak kalacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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