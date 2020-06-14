Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi
- Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera'nın, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan...
14.06.2020 23:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:09
- Muslera'nın ayağında 2 kırık tespit edildi
RİZE - Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera'nın, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi
Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.
Kaynak: İHA