Muslera ne zaman dönecek? Fernando Muslera kaç hafta yok, ne zaman oynayacak?

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, 1-0 kaybedilen Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunarak Muslera sakatlandı mı? sorusunun yanıtı vermişti. Karşılaşmada sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu hakkında bilgi veren İnan, "Durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." demişti. Peki, Muslera ne zaman dönecek?

Muslera ne zaman dönecek? sorusunun yanıtı spor gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kaptan Muslera savunma arkasına sarkan topta açıldı ve Luyindama ile çarpışınca yerden kalkamadı.

MUSLERA SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sakatlanarak acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın son durumu hakkında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan bilgi verdi.

"CİDDİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Christian Luyindama ile çarpışan ve oyundan çıkan Fernando Muslera hakkındaki soruyu yanıtlayan Selçuk İnan "Fernando Muslera'nın durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." dedi.

MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk bulgularda Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. Kaptan minimum 1 ay yok. Ligin kalan bölümünde İsmail Çipe kalede olacak. Muslera'nın dönüşünün çok daha uzun süreleri bulabileceği aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı Sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Haberler.com - Gündem