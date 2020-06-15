Muslera kaç hafta yok ? Muslera sezonu kapattı mı ? Muslera ne zaman ameliyat olacak ? Muslera sahalara dönebilecek mi? Çaykur Rizespor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın kaval kemiğinde iki kırık tespit edildi.Galatasaray camiasının yanı sıra tüm futbol severlerin merak ettiği tüm soruları sizler için haberimiz de derledik..

MUSERA SEZONU KAPATTI MI ? Fernando Muslera'nın ayağı sakatlığın ardından alçıya alındı.Sezonu kapatan tecrübeli file bekçisi ligde oynanacak son 7 maçta forma giyemeyecek. MUSLERA SAHALARA NE ZAMAN DÖNEBİLİR? Uruguaylı kalecinin, doğum günü olan 16 Haziran'da olacağı kaval kemiği ameliyatından sonra 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.