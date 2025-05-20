Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Muslera Galatasaray'dan gitti mi?
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarıyla bir araya gelecek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, basına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Muslera'nın geleceği hakkında konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." dedi. Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

Özbek, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşarak "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor." dedi.

''MEMLEKETİNE DÖNMEK İSTİYOR''

Özbek, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muslera'nın geleceği hakkında da konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA MÜJDE

Gelecek sezonun kadrosuyla ilgili yorum yapan Özbek, ''Ben taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum.'' sözlerini sarf etti.

ICARDİ'NİN DURUMU

Uzun süredir sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile de ilgili yorum yapan deneyimli başkan, "Icardi ile dün görüştüm. Son derece fit ve hazır. Antrenmanlarına orada devam etti. Galatasaray'ın çok büyük değeri kendisi. Gelecek sezon da çok büyük fayda sağlayacak." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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