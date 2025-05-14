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Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Muslera Galatasaray'dan gitti mi?
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. İki takımında ilk 11'leri belli oldu. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Kupa finalinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi görev alacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray : Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

BU SEZON 3. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı. Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı. İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

Muslera, Okan Buruk'un tercihi nedeniyle yedek oturuyor.

GALATASARAY SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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