Muslera'da 2 kırık tespit edildi Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

- Rize

Kaynak: DHA