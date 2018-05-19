Şampiyon Galatasaray'ın Kalecisi Muslera, Kupa Sayısında Aziz Yıldırım'ı Yakaladı
sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera kazandığı kupa sayısını 11'e çıkardı ve kupa sayısında Aziz Yıldırım'ı yakaladı.
Galatasaray'ın sezonu şampiyon tammalamasının ardından Fernando Muslera kazandığı kupa sayısını 11'e çıkardı ve kupa sayısında Aziz Yıldırım'ı yakaladı.
75 PUANLA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Süper Lig'in 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 75 puanla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligdeki 21 şampiyonluk sevincini yaşadı.
MUSLERA SARI-KIRMIZI FORMAYLA 11. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMIŞ OLDU
Bu sezonu Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamlamasının ardından Muslera, sarı-kırmızılı formayla 11. şampiyonluğunu kazanmış oldu.
AZİZ BAŞKAN'IN 11 KUPASI VAR
Yıldırım, 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye ve 3 de Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 11 kazandı.
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