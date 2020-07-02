Muslera antrenmanlara başladı mı? Muslera ne zaman sahalara dönecek? Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp ameliyat olan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, henüz ameliyattan 16 gün geçmişken antrenmanlara başladı. Peki, Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlan Fernando Muslera ameliyatının 16. gününde antrenman sahasına indi. 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın antrenmanlara başlaması şaşkınlık yaratırken Muslera ne zaman sahalara dönecek, merak edildi. MUSLERA ANTRENMANLARA BAŞLADI MI? Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği ağır sakatlıkla sezonu kapatan Fernando Muslera da antrenman sahalarına geri döndü. Uruguaylı file bekçisinin ameliyatın 16. gününde antrenmanlara başlaması dikkat çekti. Fernando Muslera'nın kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladı. Gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.