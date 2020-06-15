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Muslera, ambulans ile Trabzon'a getirildi

Muslera, ambulans ile Trabzon'a getirildi Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera ambulans ile Trabzon'a getirildi.

15.06.2020 02:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:34

Muslera, ambulans ile Trabzon'a getirildi

TRABZON - Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edilen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera ambulans ile Trabzon'a getirildi.

Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ambulans ile Trabzon'a getirildi. Trabzon Havalimanı apronuna ambulans ile giren Muslera, takımı ile birlikte İstanbul'a gidecek.

Muslera, ambulans ile Trabzon'a getirildi

Kaynak: İHA

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