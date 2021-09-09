Müşküle üzümü ve iğne oyası artık tescilli

İznik Belediyesi, meşhur Müşküle üzümü ve iğne oyasına coğrafi işaret belgesi aldı.

İznik Belediyesi, meşhur Müşküle üzümü ve iğne oyasına coğrafi işaret belgesi aldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatıyla ilçeye mahsus ürünler geleceğe taşınıyor. Belediyenin başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından onaya uygun bulundu. Tescil belgeleri yetkililer tarafından Başkan Kağan Mehmet Usta'ya teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Usta, "İznik'in kültürel ve zirai değerlerine sahip çıkmak için çalışıyoruz. Coğrafi işaret aldığımız ürünlerle geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizi koruyoruz. Bu sayede tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek, üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanmış oluyor. Coğrafi işaret tescil belgelerini aldığımız Müşküle üzümü ve Müşküle iğne oyaları artık koruma altına alınmış durumda. Bu ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. İleride farklı çalışmalarla İznik'in bir çok değerini belediye adına tescil ettireceğiz.İznik çinisinin de tescil belgesi ile tescilli ürün sayımız üçe çıkmış durumda. İznik'in değerlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. İlçemiz için hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı