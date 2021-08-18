MUSKİ personeli kazada öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MUSKİ personeli kazada öldü

MUSKİ personeli kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü personeli olan Muhammet Dönmez (42), kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

MUĞLA Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü personeli olan Muhammet Dönmez (42), kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. T.A. yönetimindeki 48 BF 743 plakalı otomobil, karşı yönden gelen MUSKİ Genel Müdürlüğü personeli, evli ve 1 çocuk babası Muhammet Dönmez yönetimindeki 48 U 0589 plakalı motosikletle çarpıştı. Başında kaskı bulunan Dönmez, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Muhammet Dönmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yayınladığı taziye mesajında, "Muhammet evladımızı yaşanan bir trafik kazasında ne yazık ki kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum" dedi.


MUSKİ personeli kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Edis Berkay Cimilli İbo Seren Serengil
Spor Mustafa Er Burak Yılmaz Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MUSKİ personeli kazada öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:55:06. #1.15#

title