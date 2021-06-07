Muski Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Kararları
8 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabul Edilmesi için tıklayınız. .9 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Denetçi Raporu için tıklayınız. .10 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız. .11 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu için tıklayınız. .
8 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabul Edilmesi için tıklayınız. .
9 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Denetçi Raporu için tıklayınız. .
10 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız. .
11 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu için tıklayınız. .
12 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetveller için tıklayınız. .
13 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Yatağan İlçesi, Mesken Mah. ) için tıklayınız. .
14 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Bodrum İlçesi, Peksimet Mah. ) için tıklayınız.
15 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Marmaris İlçesi, Armutalan Mah. ) için tıklayınız. .
16 sayılı Karar; MUSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği için tıklayınız.
17 sayılı Karar; Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılmaları için tıklayınız. .
Kaynak: Habermetre