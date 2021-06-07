Muski Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Kararları

8 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabul Edilmesi için tıklayınız. .9 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Denetçi Raporu için tıklayınız. .10 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız. .11 sayılı Karar; MUSKİ 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu için tıklayınız. .