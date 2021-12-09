MUSKİ Kasım Ayı olağan Genel Kurulu 2. Birleşim Toplantısı Kararları - Haberler
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MUSKİ Kasım Ayı olağan Genel Kurulu 2. Birleşim Toplantısı Kararları

MUSKİ Kasım Ayı olağan Genel Kurulu 2. Birleşim Toplantısı Kararları
Habermetre - Haberler | Toplum

37 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabulü pdf dosyası için tıklayınız...38 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı Performans Programı pdf dosyası için tıklayınız...39 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı Yatırım Programı pdf dosyası için tıklayınız...

37 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabulü pdf dosyası için tıklayınız...

38 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı Performans Programı pdf dosyası için tıklayınız...

39 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı Yatırım Programı pdf dosyası için tıklayınız...

40 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı ile İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı pdf dosyası için tıklayınız...

41 sayılı Karar; Su ve Atıksu Satış Tarifesi ile Hizmet Tarifesi pdf dosyası için tıklayınız...

42 sayılı Karar; Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı pdf dosyası için tıklayınız...

43 sayılı Karar; Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması pdf dosyası için tıklayınız...

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