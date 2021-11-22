MUSKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Kararları

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - 22 sayılı Karar? Gündem Maddelerinin Kabulü pdf dosyası için tıklayınız... 28 sayılı Karar? Geçici İşçi Çalıştırılması pdf dosyası için tıklayınız... 29 sayılı Karar? Sosyal Denge Tazminatı pdf dosyası için tıklayınız... 30 sayılı Karar? Norm Kadro pdf dosyası için tıklayınız... 31 sayılı Karar? Taşınmaz Devri ( Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mah. ) pdf dosyası için tıklayınız... 32 sayılı Karar? Taşınmaz Devri (Milas İlçesi, Kızılcayıkık Mah. ) pdf dosyası için tıklayınız... 33 sayılı Karar? Tahsisin Kaldırılması ve Devir (Yatağan İlçesi, Konak Mah. ) pdf dosyası için tıklayınız... 34 sayılı Karar? Tahsisin Kaldırılması ve Devir pdf dosyası için tıklayınız... 35 sayılı Karar? Tahsis (Bodrum, Gökpınar Mah. ) pdf dosyası için tıklayınız... 36 sayılı Karar? Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması pdf dosyası için tıklayınız...

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