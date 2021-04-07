MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor
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MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğini arttırmak ve tasarruf sağlamak için Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi terfi merkezinde elektrik tasarrufu sağlayacak çalışma başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğini arttırmak ve tasarruf sağlamak için Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi terfi merkezinde elektrik tasarrufu sağlayacak çalışma başlattı. Bu çalışma ile birlikte tesiste en az yüzde 14 oranında elektrik tasarrufu sağlanacak ve manuel devam işlemler ortadan kalkarak iş kaybının önüne geçilecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji verimliliği ve tesis yenilemeleri kapsamında il genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Yapımına başlanan ve planlanan projeler, enerji tasarrufu ile verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Enerji verimliliği ve tesis revizyonları kapsamında Datça Reşadiye Terfi Merkezi'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinde başlayan çalışmalar tamamlandığında merkez, tam otomasyon ile yönetilebilecek sisteme kavuşacak. Bu sayede modern ve verimli ekipmanlarla donatılan tesiste, daha az enerji harcanarak, yaklaşık yüzde 14,84 oranında elektrik tasarrufu sağlanacak. Enerji tasarrufunun yanı sıra modern şekilde dizayn edilen tesiste bakım/onarım faaliyetlerinde de iş gücü ve zamandan büyük ölçüde kazanç sağlanmış olacak.

Bakım-onarım kaynaklı su kesintileri de önlenecek

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, yeni ve düzenli bir görünüme kavuşacak olan tesis sayesinde, su kesintilerinin de azaltılması amaçlanıyor. Yenilenen tesis sayesinde bakım/onarım kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmiş olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada "Genel müdürlüğümüzce hem su kayıplarının önüne geçmek hem de enerji tasarrufu sağlamak için tesis revizyon çalışmaları başlattık. Datça'dan sonra diğer ilçelerimizde de bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Datça Reşadiye Mahallemizde yenileyeceğimiz tesis sayesinde bölgede yaşanan su kesintileri de büyük ölçüde önlenmiş olacak" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor
MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor
MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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