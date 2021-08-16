MUSKİ'den yangınlara karşı destek
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MUSKİ'den yangınlara karşı destek

MUSKİ'den yangınlara karşı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 646 personeli Muğla'da yaşanan yangınlarda önleme ve soğutma çalışmalarında görev aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 646 personeli Muğla'da yaşanan yangınlarda önleme ve soğutma çalışmalarında görev aldı. Personelin yanı sıra araç ve ekipman desteğinde de bulunan MUSKİ, tanker, vinç, kazıcı/yükleyici ve mobil bakım onarım araçlarının bulunduğu 245 aracı yangın yerlerinde görevlendirdi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, yakıt tankeri ile de yangında mücadele eden araçlara bulundukları yerde yakıt desteğinde de bulundu. Yaklaşık 10 gün boyunca yangın yerlerinde mücadele eden itfaiye, diğer kurum ve kuruluşların araçları ile jeneratörlere 20 bin 16 litre yakıt desteği yapıldı.

179 aracın arızası giderildi

MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan mobil bakım onarım aracı ile yangın yerlerinde arızalanan araçların bakım onarımları yapılarak göreve devam etmesi sağlandı. Yerinde yapılamayan araçların onarımı ise MUSKİ bakım onarım atölyelerine taşınarak arızaları giderildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 34 araç, MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 77 araç ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara ait 68 araç ile iş makinelerinin arızaları MUSKİ personeli tarafından giderilerek göreve devam etmeleri sağlandı. Bölgelerde yer alan ve arızalanan 19 jeneratörün de onarımları yapılarak faal hale getirildi.

Suyun kesilmemesi için büyük çaba harcandı

Marmaris, Menteşe, Milas ve Köyceğiz'de su temini için kullanılan ve yangın bölgelerinde kalan derin sondaj kuyularının enerji nakil hatları ve kontrol panoları zarar gördü. 15'i ağır olmak üzere 32 kuyu yangında hasar görürken, kesinti yaşanmaması için MUSKİ ekipleri müdahale ederek kuyuları tekrar faal hale getirdi. Ekipler tarafından terfi merkezleri ve depolarda yaşanan arızalara da müdahale edilerek faal kalmaları sağlandı. - MUĞLA

MUSKİ'den yangınlara karşı destek
MUSKİ'den yangınlara karşı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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