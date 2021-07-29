MUSKİ'de tasarruf çalışmaları
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MUSKİ'de tasarruf çalışmaları

MUSKİ'de tasarruf çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji ve kaynakların tasarrufu konusunda başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji ve kaynakların tasarrufu konusunda başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Marmaris'te başlatılan ve il genelinde yürütülen çalışma kapsamında yeraltı sularının kontrolü sağlanarak, kanalizasyon şebekesine karışması önleniyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kaynak ve enerji tasarrufu konusunda başlattığı çalışmalar kapsamında atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesini arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak için yeraltı suları ve arıtma tesislerine giren suları kontrol ediyor. Marmaris'te başlatılan ve il genelinde devam edecek olan çalışma kapsamında yeraltı taban suları ve yağmur sularının kanalizasyon şebekesine verilmesini önlemek için bodrum katı olan, yağış yüzey alanı geniş turizm tesisleri ile büyük yapılarda denetlemeler yapıldı. İnceleme yapılan 115 yapının 88'inde eksiklikler tespit edilerek, gerekli çalışma ile düzenleme işlemleri yapıldı.

Marmaris bölgesinde yapılan kanal temizleme ve görüntüleme çalışmaları ile tespit edilen arızaların onarımı yapıldı. Yapılan onarım ve çalışmalar sayesinde yeraltı ile yağmur sularının kanalizasyon şebekesine girmesi engellenerek Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi'nde aylık 117 bin m3 tasarruf sağlandı. Yapılan çalışmaların il geneline yayılarak enerji ve kaynak tasarrufunun arttırılması hedefleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği, enerji ve su kaynaklarının azalması nedeniyle bugüne kadar yürütülen tasarruf tedbirlerine yenilerinin eklendiğini belirtti. Yapılan açıklamada "Kanalizasyon sistemine karıştırılan yeraltı ve yağmur suları atıksu arıtma tesislerimizde ekstra bir çalışmaya sebep olarak enerji ve kaynak kayıplarının oluşmasına sebep olmaktadır. Arıtma tesislerimizde abonelerin yıllık sarfiyatının üzerinde arıtım yapılıyor. Bunun da en büyük sebepleri yeraltı ve yağmur sularının kanalizasyon sistemine akıtılması olarak görünüyor. Kaçak ve enerji kayıplarının önüne geçmek için il genelinde çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak Marmaris'te başlatılan çalışma sonrasında arıtma tesisimizde aylık 117 bin m3 tasarruf sağlayarak tesisin daha verimli çalışması ve enerji tasarrufu sağlaması konusunda önemli sonuçlar aldık. İl genelinde çalışmalarımızı sürdürerek bu tasarrufu arttırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını, bina veya tesislerinde yağmur suyu giderlerini kanalizasyon şebekesine vermemeleri, yağmur suyu hattı ve kanallarına bağlantı yaptırmalarını rica ediyoruz" İfadeleri yer aldı. - MUĞLA

MUSKİ'de tasarruf çalışmaları
MUSKİ'de tasarruf çalışmaları
MUSKİ'de tasarruf çalışmaları
MUSKİ'de tasarruf çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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