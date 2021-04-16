MUSKİ 100 bin talebe cevap verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 12 bin 974 km2 yüzölçümüne sahip Muğla'nın 13 ilçe ve 569 mahallesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı suyu ulaştırmak ve kesintisiz hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 12 bin 974 km2 yüzölçümüne sahip Muğla'nın 13 ilçe ve 569 mahallesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı suyu ulaştırmak ve kesintisiz hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 13 ilçede 29 noktada bulunan ekipler 2020 yılı içerisinde içme suyunda vatandaşlardan gelen 100 bin 634 talebi gerçekleştirdi.

10 bin 129 bakım/onarım gerçekleştirildi

Abone hattı imalatı, şebeke imalatı, bakım/onarım ve patlak gibi 13 farklı konuda gerçekleştirilen işlemlerin 10 bin 129'unu ise şebeke bakım/onarımı oluşturuyor. Gerçekleştirilen iş emirleri arasında bin 597 abone abone hattı imalatı, 4 bin 442 basınç sorunu, 888 şebeke imalatı, 5 bin 236 abone hattı bakım/onarımı gibi işlemler de yer alıyor. Ekipler tarafından 2020 yılında 345 içme suyu deposu temizliği de gerçekleştirildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü gelişen teknoloji ve sistemlerle sorunlara anında müdahale edip, kısa sürede çözerek kesintisiz hizmet sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı