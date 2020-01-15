Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama

15.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:50

ADANA'da, bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Nevzat A. (36) ve Ali A.'nın (43) muska yaptırıp, eroin paketlerinin içerisine koydukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarda Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 28 paket içinde 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Nevzat A. ve Ali A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanmayacakları inancıyla muska yaptırıp, eroin torbalarının içerisine koydukları ortaya çıktı. Nevzat A. ile Ali A., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA