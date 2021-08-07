'Muska' ve 'büyü' ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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'Muska' ve 'büyü' ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

'Muska' ve 'büyü' ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, halkın dini inançlarını ve duygularını istismar ederek 'muska', 'büyü' ve 'fal' yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, halkın dini inançlarını ve duygularını istismar ederek 'muska', 'büyü' ve 'fal' yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S.'nin evinde 'muska' hazırlayıp, sözde 'büyü' yaparak, dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bir süre takibe alınan H.S., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 76 fişek, 23 tabanca mermisi, 5 'muska', 5 'büyü' ve 'muska' yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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