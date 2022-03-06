Musk, Ukrayna'ya altyapı desteği verirken diğer yandan uydu ağını Rusya'ya kapatmayacak

Dünya yörüngesindeki 2 bin uyduluk Starlink ağının sahibi milyarder Elon Musk, Ukrayna haricinde bazı ülkelerin Starlink'i Rus haber kaynaklarına kapatma talebine olumsuz yanıt vererek ifade özgürlüğünü desteklediğini belirtti. Diğer yandan Musk'ın, dün Volodimir Zelenski ile görüşerek internet altyapısı yok olan kentler için yeni Starlink terminalleri göndereceği belirtildi.

NASA'nın uzay taşımacılığını yapan SpaceX, dünya yörüngesinde 2 binden fazla aktif uydu ağı sahibi Starlink ve Tesla'nın sahibi iş adamı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada Starlink'in uydu ağını Rusya'nın haber kaynaklarına kapatmak için bazı ülkeler tarafından kendisine çağrı yapıldığını ifade etti. Musk, bu çağrılara olumlu yanıt vermediğini belirterek "Starlink'e bazı hükümetler (Ukrayna hariç) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi söylendi. Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma mutlakiyetçisi olduğum için üzgünüm" ifadelerini kullandı.