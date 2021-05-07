MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
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MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATIDAN doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi.

BATIDAN doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi.

Türkiye'nin birçok kentinde akşam saat 21.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık Malatya semalarında da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink İnternet Uyduları, bu akşam saatlerinde Malatya semalarında da görüldü. Ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olan SpaceX'in, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 4 Mayıs'ta uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye semalarından geçerken, Malatya semalarından da net olarak izlendi. Elon Musk'ın şirketi Spacex'in dünya genelinde internet projesi kapsamında başlattığı Starlink projesi Türkiye'de de merak uyandırdı. Malatya'nın gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Gökyüzünde görülen uyduların geçişini fark eden vatandaşlar çektikleri fotoğrafları paylaştı.

MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu
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