Musk'ın insan beynine çip takma projesi ortaya çıktı

Sık sık uzaya dair zorlu hedefleriyle gündeme gelen Elon Musk, bu kez insan beynine el attı. Kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de Musk, bilgisayarla insan beynini birleştirmek istiyor. Konuşma yetisini yitirmiş olan felçli insanlara bu şekilde yardım edilebileceği söyleniyor. Protezi olan insanların da sadece düşünce gücüyle onları hareket ettirmesi hedefleniyor.