Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
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Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi.

Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi
Müsilajsız Caddebostan Sahili böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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