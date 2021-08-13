Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı
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Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı Marmara Denizinin güney kıyılarını oluşturan Gemlik körfezi bir süre önce müsilaj adı verilen deniz salyasından temizlenmişti.

Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı

BURSA - Marmara Denizinin güney kıyılarını oluşturan Gemlik körfezi bir süre önce müsilaj adı verilen deniz salyasından temizlenmişti. Temizlenen bölgede yunus balıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Karacaali Mevkii'nde su yüzeyine çıkan yunus balıkları heyecana sebep oldu. Yunus Balıklarını gören vatandaşlar büyük süpriz yaşadı. Bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları anbean kaydetti.

Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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