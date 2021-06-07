Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı
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Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı.

Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde denizin akıntıyla birlikte temizlenmesiyle vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla insanlar denize girmek için sahillere indi. Müsilajlarla kaplı sahiller akıntıyla birlikte temizlenince, vatandaşlar da denizin keyfini çıkarmaya başladı. Kimi sıcak kumların üzerinde güneşlenirken, kimi ise yakınlarıyla suyun tadını çıkardı.

Akıntıyla birlikte temizlenen Armutlu'daki denizin berraklığı ise görenleri sevindirdi.

Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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