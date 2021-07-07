Müsilaj komisyonu ilk toplantısını yaptı

MARMARA Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak, gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir seçildi.

MARMARA Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak, gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir seçildi.

TBMM'de ilk toplantını yapan Meclis Araştırma Komisyonunda görev dağılımı için seçim yapıldı. 19 üyeden oluşan komisyonun Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Başkanvekili AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey seçildi. Konuyla ilgili 3 ay çalışacak komisyon, çalışmalarını tamamlamaması halinde 1 ay ek süre isteyebilecek. Komisyon, çalışmalarını sürdürürken uzmanların görüşlerine başvuracak, ayrıca Meclis dışında ve Ankara dışında yerinde inceleme yapabilecek. Komisyon çalışmalarını tamamlandıktan sonra hazırladığı raporu, Genel Kurula sunacak. Rapor Genel Kurulda görüşülecek ve çözüm önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek. Komisyon, bir sonraki toplantısında çalışma takvimini belirleyecek. Dinleyecekleri uzmanları komisyona davet edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı