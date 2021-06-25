Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ekiplerin müsilaj (deniz salyası) temizliği yaptığı kıyıda, çocukların yüzmesi dikkati çekti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ekiplerin müsilaj (deniz salyası) temizliği yaptığı kıyıda, çocukların yüzmesi dikkati çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir sahillerindeki müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yaz sezonunda çok sayıda tatilcinin uğrak yeri olan Ocaklar Mahallesi sahillerinin müsilajla kaplanması üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı "Başaran 2" gemisi ve Konya Büyükşehir Belediyesinden temin edilen iki iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Ekipler müsilaj temizliği yaparken, limanda bir araya gelen bazı çocuklar, suya atlayarak doyasıya eğlendi.

Denizin, müsilajın kaplamadığı küçük bir kısmında yüzen çocukların, etraflarını saran deniz salyasını elleriyle iterek yüzmeye çalışması havadan da görüntülendi.

Müsilaj olmasına rağmen denize girdiklerini söyleyen çocuklar, "Kolayca yüzebiliyoruz. Vücudumuza bulaşıyor ama evde su tuttuğumuzda çıkıyor." ifadesini kullandı.

Sahillerde hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin, günde 100 tondan fazla müsilaj topladığı öğrenildi. Toplanan müsilajın, kentteki arıtma tesisine götürüldüğü belirtildi.

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor
Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor
Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor
Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

ODTÜ'den Marmara'da 'derin' inceleme (2)
ODTÜ'den Marmara'da "derin" inceleme (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:32:33. #1.15#

title