Müsilaj Kabusu, İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin Önemini Ortaya Çıkardı Gürkan Açıklaması

Edirne Belediyesi'nin 2018 yılında temelini atarak inşasına başladığı, "Edirne Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" nde son aşamaya gelindi.

Edirne Belediyesi'nin 2018 yılında temelini atarak inşasına başladığı, "Edirne Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" nde son aşamaya gelindi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj olayına dikkat çekerek, "Şehirlerin arıtma tesislerinin ne kadar önemli olduğunu maalesef şu anda Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayında görüyoruz. Biz işte bunun için böyle önemli bir tesisi kentimize kazandırmak için bu işe girdik, şehrimizi, Meriç nehrini, bağlamında da denizlerimizi korumak için bu tesisi yapıyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemi, atıkların doğaya profesyonel tesislerle bırakılarak çevrenin korunması önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Edirne Belediyesi'nin 2018 yılında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde temelini attığı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında sona gelindi. 64 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve 9 ayrı üniteden oluşan tesisin inşaatında tüm betonerme işlemleri tamamlandı ve mekanik ekipman montajına geçildi. Edirne merkeze bağlı mahallelerin atık sularının Meriç Nehri'ne çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak deşarjını sağlayacak tesiste nüfus planlamasına göre 2033 yılına kadar günde 39 bin metreküp, 2048 yılında da günde 51 bin metrekküp atık su arıtılması yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ileri biyolojik arıtmanın şehirler ve insanlar için ne kadar önemli olduğunun, Marmara Denizi'nde şu anda yaşanmakta olan müsilaj problemiyle gün yüzüne çıktığını söyledi. Tesisin inşaatına başladıkları güne kadar Edirne kent merkezinde arıtma tesisi olmadığını, bu ayıbı ortadan kaldırmak için Edirne Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatına başladıklarını kaydeden Gürkan şunları söyledi:

"Marmara Denizi'nde aniden bir çevre kabusu yaşanmaya başladı. Bir çok bilim insanı bunu denizin intiharı olarak değerlendiriyor, arıtma tesisleri olmadan denize bırakılan atıkların sonunda bu felakete neden olduğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde Encümen Üyesi olduğum Marmara Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir toplantı yaptı ve bu sorun için eylem planı oluşturdu. Ben de bu plana imza attım. Planda belki de en önemli hedef, atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılması maddesiydi. İşte bu nedenle biz Edirne Belediyesi olarak öncelikle atıkların rasgele boşaltıldığı Meriç nehrini, bağlamında da denizlerimizi, şehrimizi ve insanlarımızı korumak için İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni inşa etmeye başladık. Çünkü Edirne şehri yaşam başladığından bu yana bütün atıklarını nehirlere akıtıyordu. Biz hem bu ayıptan hem bu utançtan kurtulmuş olacağız. Bunu açıkladığımızda bana hayal kuruyor dediler ama biz bu şehre göreve gelmeden önce bu tesis için söz verdik. Halkımız bize basit işler için değil, kalıcı ve yapıcı işleri bu şehre kazandırmak için görev verdi. Edirne'ye en önemli hizmetlerimizden birisi de bu tesis. Edirne'nin binlerce yıllık bir rüyası, yüzlerce yıllık bir hayali, arzusu, umudu, isteği şimdi hayata geçecek. Tesisimizin inşaatı planlandığı gibi devam ediyor ve artık ekipman montajına başlayacağız. ve Edirne artık çevreci bir kent, insanlarımız da bununla gurur duyan çevreci bir topluluk olacak. "

Kaynak: Habermetre