Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor
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Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren deniz salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi.

Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren deniz salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında mücadelenin sürdüğü deniz salyası, İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor. Deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden temizlenen deniz salyası, son olarak İzmit Körfezi'nin güneyi ile batısını birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nün etrafını sardı. Deniz salyası ile birlikte korkutan manzaranın oluştuğu Osmangazi Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor
Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor
Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor
Müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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