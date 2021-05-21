Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı
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Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı Marmara Denizi'ni neredeyse 3 aydır istila eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da felç ediyor.

Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı

BURSA - Marmara Denizi'ni neredeyse 3 aydır istila eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da felç ediyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilajla ölüm kalım savaşı veriyor.

Bilhassa Gemlik körfezinin dibini saran salya tabakasına ağa takılır gibi takılıp kalan balıklar bir müddet sonra ölüyor. Denizin dibindeki içler acısı durumu görüntüleyen 1. sınıf sanayi dalgıcı su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, deniz salyasına kirliliğe sebebiyet verdiğini belirtti. Marmara'da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor. 1. sınıf sanayi dalgıcı ve aynı zamanda su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şok etti.

Fatih 'Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi.

Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" dedi.

Marmara ve Karadeniz'deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.

Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı
Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı
Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı
Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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