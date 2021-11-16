Müsilaj ile mücadelede TÜBİTAK destekli çalışmalar yarın açıklanacak

MARMARA Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortak girişimiyle yarın düzenlenecek 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı' etkinliğinde, müsilaj ile mücadelede TÜBİTAK destekli çalışmalar kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı ve açılış konuşmalarını gerçekleştireceği sabah oturumu ile başlayacak. Sabah oturumunda ayrıca Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da açılış konuşması gerçekleştirecek. Açılış konuşmalarının ardından Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumları yapılacak. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında desteklenen çalışmalar kamuoyu ile paylaşılacak.

Prof. Dr. Mandal, ilgili çalışmaların özellikle yeşil dönüşüm sürecinde çok daha kritik hale geldiğini ve Türkiye'nin her kesimini ilgilendirdiği, bu kapsamda da bilim temelli çözüm arayışlarında kamuoyu ile paylaşımına önem verdiklerini ve söz konusu toplantının bu nedenle düzenlendiğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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